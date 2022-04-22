Eğitim Bakanlığı: “223 öğrenci, 47 öğretmen ve 3 personel pozitif”

Ülkede düşen COVID-19 vaka sayısı, okullardaki pozitifleşme oranında da görüldü.

Eğitim Bakanlığının açıkladığı 22 Nisan tarihli okullardaki güncel COVID-19 tablosunda, 223 öğrenci, 47 öğretmen ve 3 personelin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bu hafta 80 öğrenci, 4 de öğretmen karantinaya girerken, 2 sınıf kapandı. 59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı ise % 0,46.