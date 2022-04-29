Eğitim Bakanlığı: “160 öğrenci, 26 öğretmen, 1 personel pozitif, 1 sınıf kapandı”

Eğitim Bakanlığının açıkladığı 29 Nisan tarihli okullardaki güncel COVID-19 tablosunda, 160 öğrenci, 26 öğretmen ve 1 personelin testinin pozitif çıktığını belirtti.

Bu hafta 59 öğrenci, 2 de öğretmen karantinaya girerken, 1 sınıf kapandı. 59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı ise % 0,31.

22 Nisan tarihli okullardaki güncel COVID-19 tablosunda, 223 öğrenci, 47 öğretmen ve 3 personelin de testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Pozitifleşme oranı ise % 0,46 olarak verilmişti.