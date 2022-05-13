Eğitim Bakanlığı: 1 haftada 52 öğrenci, 19 öğretmen, 1 personel pozitif

Eğitim Bakanlığı 7-13 Mayıs tarihleri arasında okullarda 52 öğrenci, 19 öğretmen ve 1 personelin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Söz konudu dönemde 5 öğretmen de temaslıydı.

59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı ise % 0,12.