Eğitim Bakanlığı: 1 haftada 47 öğrenci, 6 öğretmenin COVID-19 testi pozitif
Eğitim Bakanlığı, 14-20 Mayıs tarihleri arasında 47 öğrenci ile 6 öğretmenin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
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Eğitim Bakanlığı, 14-20 Mayıs tarihleri arasında 47 öğrenci ile 6 öğretmenin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Söz konusu dönemde 22 öğrenci, 1 öğretmen de temaslıydı. Kapanan sınıf sayısı ise 1 olarak kayıtlara geçti.
59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 0,08.
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Etiketler : eğitim, eğitim bakanlığı, covid-19