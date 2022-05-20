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  3. Eğitim Bakanlığı: 1 haftada 47 öğrenci, 6 öğretmenin COVID-19 testi pozitif
Eğitim Bakanlığı: 1 haftada 47 öğrenci, 6 öğretmenin COVID-19 testi pozitif

Eğitim Bakanlığı: 1 haftada 47 öğrenci, 6 öğretmenin COVID-19 testi pozitif

Eğitim Bakanlığı, 14-20 Mayıs tarihleri arasında 47 öğrenci ile 6 öğretmenin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Eğitim Bakanlığı, 14-20 Mayıs tarihleri arasında 47 öğrenci ile 6 öğretmenin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Söz konusu dönemde 22 öğrenci, 1 öğretmen de temaslıydı. Kapanan sınıf sayısı ise 1 olarak kayıtlara geçti.

59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 0,08.

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