Eğitim Bakanlığı: 1 haftada 33 öğrenci, 12 öğretmenin testi pozitif
Eğitim Bakanlığı, 21-27 Mayıs tarihlerinde okullarda 33 öğrenci ve 12 öğretmenin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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Eğitim Bakanlığı, 21-27 Mayıs tarihlerinde okullarda 33 öğrenci ve 12 öğretmenin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Söz konusu dönemde 20 öğrenci, 1 öğretmen de temaslı olurken, 1 sınıfın da kapandığı verilere yansıdı.
59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı ise % 0,07
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