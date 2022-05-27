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  3. Eğitim Bakanlığı: 1 haftada 33 öğrenci, 12 öğretmenin testi pozitif
Eğitim Bakanlığı: 1 haftada 33 öğrenci, 12 öğretmenin testi pozitif

Eğitim Bakanlığı: 1 haftada 33 öğrenci, 12 öğretmenin testi pozitif

Eğitim Bakanlığı, 21-27 Mayıs tarihlerinde okullarda 33 öğrenci ve 12 öğretmenin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Eğitim Bakanlığı, 21-27 Mayıs tarihlerinde okullarda 33 öğrenci ve 12 öğretmenin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Söz konusu dönemde 20 öğrenci, 1 öğretmen de temaslı olurken, 1 sınıfın da kapandığı verilere yansıdı.

59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı ise % 0,07

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