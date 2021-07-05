“Ege ve Doğu Akdeniz’de sakin bir yaz yaşanacağından artık eminim”

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 14 Haziran’da Brüksel’deki görüşmesinden sonra, “Ege ve Doğu Akdeniz’de sakin bir yaz yaşanacağından artık emin olduğunu” söyledi.

Daha önce, Erdoğan ile görüşmesi için “Buzlar çözüldü” diyerek, geçen yıla kıyasla daha sakin bir yaz yaşanması ümidini dile getiren Miçotakis, bu görüşmeden 20 gün sonra Kathimerini gazetesinin radyosuna demecinde “2020’ye kıyasla bu yazın daha sakin geçeceğinden artık eminim” dedi. Türkiye ile Yunanistan arasında geçen yaz mevsiminde Doğu Akdeniz’de haftalar süren “Oruç Reis” krizi yaşanmıştı. Erdoğan ile Miçotakis, Brüksel’deki görüşmelerinde aralarında direkt iletişim hattının kurulmasını kararlaştırmışlardı.

Miçotakis demecinde, şöyle konuştu:

“Eğer gerekirse Erdoğan’ı telefondan ararım. Sanırım gerektiğinde o da aynı şeyi yapacak. Elbette sorunlarımızı çözmedik. Biz Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz. Bu iki ülkenin, iki halkın da çıkarınadır.”

“Türk dış politikasını değiştiren bir doktrin söz konusu. Bu doktrin, tamamen Yunanistan ve Avrupa çıkarlarına karşıdır. Yunanistan egemenliğini ve egemenlik haklarını koruyacaktır.”