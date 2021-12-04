Editörün Notu: 487

Yaşanan döviz krizi ve seçim startının verilmesiyle toplumumuzun gündemi bir anda siyaset ve ekonomi üzerine odaklandı. Türk lirasının durmak bilmeyen değer kaybı ile orta sınıf giderek yok olurken, tutunacak bir dal aramamak kimse için elde değil bu geçen günlerde. Kısır döngünün neferleri olan bizler ve kısır döngü içinde alabildiğimiz nefesler, elimizdekiler. Bu nefesler; fikirler, yazılar, üretimler, mücadeleler ve diğer muhtelif gaileler.

Bu sayımızdaki yazılarda hem döngünün bir tahlilini yapmaya çalışmak hem de döngünün az da olsa dışına çıkma şansı bizlerle olacak. Sağlık, hukuk, eğitim, toplumsal cinsiyet, edebiyat ve siyaseti harmanladığımız bu sayıda oldukça keyifli okumalar sizleri bekliyor olacak.

Dört yüz seksen yedinci sayımızda Aslı Murat siyasetteki yozlaşmayı ve bununla beraber doğan hak ihlallerini değerlendirdi. Egemen Kemal Algan toplumun hayat damarlarından eğitimin ve hukukun öneminden bahsetti. Fatma Dalokay Nazi Almanyası tarafından metamfetamin kullanımının yarattığı epidemiyi anlattı. Hakan Karahasan ele aldığı “nesne” nesnesinin edebiyat ile olan ilişkisini değerlendirdi. İzel Üngör antibiyotik direncinin nasıl oluştuğunu, kontrolsüz antibiyotik kullanımının zararlarını ve nasıl önlenebileceğini açıkladı. Oğuz Ufuk Haksever COVID-19 sonrası konjonktürün ve hayatın nasıl değişeceğine değinirken olası krizlere parmak bastı. Yasemin Aygın da 2021 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’nu değerlendirip toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin salgın esnasında gösterdiği değişimi öne çıkarttı.

Editörlüğünü üstlenirken oldukça keyif aldığım bu sayıda siz değerli okuyuculara da bu hissiyatı aynı şekilde aktarmayı umut ediyorum. Çok zor geçeceği şimdiden kesin olan kış mevsiminin eşiğinden bakarken kafanızı az da olsa başka diyarlara götürmek adına, sıcak içeceğiniz eşliğinde sizleri Gaile’nin Kasım 2021 sayısı ile beraber bırakıyorum. İyi okumalar dilerim…

Mustafa Özbilgehan

Yayın Kurulu:

Ahmet Güneyli

Emel Kaya

Hakan Karahasan

Hakkı Yücel

Koral Özkoraltay

Mustafa Özbilgehan

Niyazı Kızılyürek

Pervin Yiğit

Seda A. Refik

Senalp Canlıbel

Serkan Tansel

Yılmaz Akgünlü

Ağ editörü: Ülviye Akın Uysal

Yayıncı: yeniduzen.com