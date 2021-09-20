Editörün Notu

Yaprakların dökülmeye başlamasıyla 2021 yılının da son çeyreğine yaklaştığımızın habercisi olarak Eylül ayına varmış bulunuyoruz. Son iki yılın yaşanan olağanüstü durumun çoğunlukla zaman algımızın esnekleşmesine yol açtığını bol bol konuştuk. Bu Gaile sayısının da gecikmeli gelmesini umarım ki buna atfedersiniz.

Peki ne oldu son bıraktığımızdan beri? İki yılın kaybını konuşan bizler bir anda gündemimizde yirmi yılını günden güne kaybeden Afganistan’ı bulduk. Dehşet saçan görüntüler dünyayı ve bizi hem felsefi hem de insani sorgulamalara yönlendirdi. Bu sayımızda bu konulardan biri Nügen Derman Duru tarafından yurtsuzluk çerçevesinde derinlemesine incelendi.

Öte yandan kayıplar yaşanırken yaşanılmış kayıpları gidermeye yönelik de gelişmeler olmuyor değil. Ertelenmek zorunda kalan Tokyo 2020 olimpiyatları ile Avrupa Futbol Şampiyonası zor koşullara rağmen gerçekleşmeyi başarmıştı. Çoğu sporsever için hayatın normale dönmesini işaret eden bu gelişmeleri Serkan Tansel özellikle Euro 2020 çerçevesinde inceledi.

Dünya gündemi bu şekilde şekillenirken Eylül ayına Kıbrıs’ta eğitim çeşitli şekilde gündem oldu. Güney’de İngilizce eğitim için hazırlanmış bir kitapta Atatürk’le alakalı yazılanlar tartışma yaratıp skandal boyutuna ulaşırken, Kuzey’de pandemi koşullarında eğitime başlamanın baş ağrısı bir kenara dursun, tarih eğitimi de yeni baştan mercek altına tutuldu. Öyle ki, yine revizyon tartışmalarının içinde bulduk kendimizi. Hakan Karahasan, bütün bilgeliği ve birikmişliği ile bu konuya yazısında ışık yakıp dününü, bugününü ve yarınını yorumladı.

Eğitim demişken bu adaya eğitimi için gelen ve günden güne sesini duyurmaya çalışan kişiler de var. Onları sürekli “Afrikalı öğrenciler” kategorisinde gündeme getirsek de bu genel tanıma bir yüz koymayı, onları gerçekten tanımayı gerekli bir adım olarak görüyor muyuz? Bir buluşmanın bile çok farklı izlenimler bırakacağı açık, o yüzden herkesi Fatma Türkoğlu’nun yazısını okumaya ve düşünmeye davet ediyorum.

Elbette bu sayımız da sadece zaman ve koşullar ile alakalı değil. Bir adım geri adım atıp hayat ile alakalı önemli konuları zamansızca düşünmeye ve tartışmaya devam etmeliyiz. Bunu sanatı düşünmekten daha âlâ nasıl yaparız? Bırakın Emel Kaya sizi sanat yaratmanın sürecine felsefi lenslerle yola çıkarsın.

Son olarak önemli ve yeterince yapıcı tartışmadığımız bir konu -kuzey Kıbrıs’ta istatistiki veriler- üzerine naçizane bir katkı da ben iliştiriverdim.

Altı yazılı Eylül sayımız belki göze az gelebilir ama zihinleri fazlasıyla dolduracağından eminim. Sonbahara merhaba derken, sizlere iyi okumalar dilerim!

Sayı Editörü: Senalp Canlıbel

Yayın Kurulu:

Ahmet Güneyli

Emel Kaya

Hakan Karahasan

Hakkı Yücel

Koral Özkoraltay

Mustafa Özbilgehan

Niyazı Kızılyürek

Pervin Yiğit

Seda A. Refik

Senalp Canlıbel

Serkan Tansel

Yılmaz Akgünlü

Web editör:

Ülviye Akın Uysal

Yayıncı:

www.yeniduzen.com