Türkiye'de Halk TV'ye yönelik soruşturmada üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Spiker Ece Üner ve eşi Özgürdeniz Bayramoğlu dahil 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Halk TV'nin finansmanına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında üçüncü dalga operasyonu düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 12 kişiden Halk TV spikerleri Ece Üner ve eşi Özgürdeniz Bayramoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ulaş Eroğlu, daire başkanlığı personeli Aşkın Tahan, Bustech şirketi yöneticileri Haydar Rüzgar ve Ahmet Keçiyokuşu, şirketin satın alma müdürü Halit Akın, Korganlar şirketinin sahibi Ali Kemal Korgan ve HMF Taşımacılık şirketinin sahibi Hamza Okuyucu olmak üzere 9'u gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı verilen Halk TV Haber Koordinatörü Hakan Kürşad Oğuz'un yurt dışında, Repar şirketinin sahibi Recep Ersü'nün ise başka bir suçtan tutuklu bulunduğu tespit edildi. Esbakım şirketinin sahibi Emre Kaya'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Başsavcılık, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Bustech şirketi aracılığıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden rüşvet karşılığında ihale aldığını, sahte faturalar ve para transferleri yoluyla Halk TV'yi, diğer şirketlerini ve şahsi hesaplarını finanse ettiğini öne sürdü. Açıklamada, Ece Üner ve eşine aylık 1 milyon 650 bin TL kayıt dışı ödeme yapıldığı ve bu ödemeler karşılığında gerçeğe aykırı haberler yaptırıldığı da iddia edildi. Soruşturma kapsamında önceki operasyonlarda 19 kişi gözaltına alınmış, 8 kişi tutuklanmıştı.