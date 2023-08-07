“Düzen yok, ülke pahalı, kiralar yüksek, trafik, elektrik sorunu var, kentler bakımsız”

YENİDÜZEN, “Yeni” Ercan Havalimanı’nda turistlerden Kıbrıs’la ilgili görüş aldı.Turistler, ülkede çeşitli kökenlerde insan olduğuna dikkat çekerek; ulaşım, kira maliyetleri, elektrik ve su sıkıntısına vurgu yaptı.

Turistler ne dedi?

● Süheyla Güleç: Hiç düzen yok

● Ali Çelik: Hayat Burada pahalı

● Ayhan Esentürk: Trafik sorunu var

● Zühre Esentürk: Burada 72 milletten insan var

● Muhammet Yeter: Kiralar çok yüksek

● Dilay Su: Elektrik sıkıntısı var

● İbrahim Ethem Dilsiz: Tatil pahalı

● Tuğba Dilsiz: Ulaşım burada büyük problem

Serap ŞAHİN

YENİDÜZEN, “Yeni” Ercan Havalimanı’nda turistlere Kıbrıs’ı sordu.

Turistler, ülkede çeşitli kökenlerde insan olduğuna dikkat çekerek; adada ulaşım sıkıntısı yaşandığından bahsettiler.

Kiraların aşırı yüksek olmasına vurgu yapan Türkiyeli turistler, otel fiyatları maliyetlerinden de bahsettiler. Ülkede elektrik ve su sıkıntısı da olduğunu belirten turistler, başkent Lefkoşa’nın daha temiz olması gerektiğinin altını çizdiler.

Süheyla Güleç: Hiç düzen yok

“Özellikle bakanlıklarda gerçekten kimse hiçbir şey bilmiyor. Geçen defa ülkeye geldiğimde 65 yaş üstü vizeden muaf dediler. Sonra 1 ay oturma izni almıştım. Çıkışta 20 bin lira cezaya girdim. Neden diyorum ‘Siz 13 Ocak’ta girmişsiniz. Ocak ayının başında yasa değişti.’ Olacak iş mi bu? Geldiğimde neden bildirmediler o zaman? Ben de bilmediğim için hiçbir şey yapmadım. Yoksa uzatabilirdim. Şimdi çıkış yapacağım inşallah yine cezaya girmem. Hiç düzen yok. İş konusunda bilgisizlik hat safhada. Yeni havaalanını da ilk defa gördüm. Burası da biraz sıkıntılı. Eskisi daha iyiydi dedim girerken.”

Ali Çelik: Hayat burada pahalı

“Bir tarafta su sıkıntıları var. İkincisi de turizm ülkesi olan Kıbrıs’ta temizlik sıfır. Girne’de kaldım bir süre. Çevre düzeni yok. Trafik çok fazlaydı. Hayat burada pahalı.”

Ayhan Esentürk: Bu ülkede yaşanmaz

“1 haftadır Kıbrıs’tayız. Bu ülkede ulaşım sorunu var. Türkiye’de biz 10 liraya 100 kilometre gidiyoruz. Burada Mağusa ve havaalanı arası çok pahalı. Hayat çok pahalı. Bir otele gidiyorsun 2 kişi geceliği bin 800 TL. Bu ülkede yaşanmaz. Türkiye’ye göre en az 3 kat pahalı. İş sahası yok. Zaten sokakta hep Afrika kökenlileri gördüm, işgal etmişler ülkeyi. Biz Kıbrıs’ı hiç beğenmedik. Alt yapı yok bir kere. Mağusa’nın her tarafı delik deşik.”

Zühre Esentürk: Burada 72 milletten insan var

“Lefkoşa, başkent olmasına rağmen temizliği güzel değil. Bir başkentin şıkır şıkır olması lazım. Kaldırımlar çok kötü. Ulaşım taksilerle sağlanıyor. Ercan’dan Lefkoşa’ya gitmek istedik 600 TL para istediler. Mağusa’da da sahiller bakımsız kalmış. Burada 72 milletten insan var. Özellikle Afrika kökenliler yoğunlukta. Kaldıkları binaları bile mahvetmişler otelden gördüğüm kadarıyla.”

Muhammet Yeter: Kiralar çok yüksek

“Lefkoşa ve Girne’ye gittim. 2 gün burada kaldım. Girne’de ev kiralamayı düşündüm ama aşırı pahalıydı. Kiralar çok yüksek. Ülkede Türk’ten çok yabancı uyruklular var. Ulaşım da sıkıntı Kıbrıs’ta.”

Dilay Su: Elektrik sıkıntısı var ülkede

“Kıbrıs’ı çok seviyorum. Burada ulaşım sıkıntısı da var. Ama gezilmeyecek gibi bir yer değil. Ben aslında depremzedeyim. Türkiye’de öğretmenim. Tüm tatilimi burada geçirdim. Ailem Lefke’de yaşıyor. Babam burada yaşıyor. Ev kiraları aşırı pahalı. Elektrik sıkıntısı da var ülkede. Lefke’de düzenli olarak elektrik kesiliyor. Gazimağusa daha gelişmiş olmasına rağmen orada da elektrik ve su sıkıntısı var.”

İbrahim Ethem Dilsiz: Tatil pahalı

“Girne’de 6 gün kaldık. Ülke genel olarak güzel. Ancak tatil pahalıydı. Sebep sorduğumuzda, daha çok yabancıların oturduğunu, dövizin yüksekliğini gerekçe olarak gösterdiler. Biz TL kazanıyoruz. Araba kiralayarak ulaşım sağladık. Yoksa çok sıkıntı yaşardık. Taksiler çok pahalı.”

Tuğba Dilsiz: Ulaşım burada büyük problem

“Ben ilk defa geliyorum Kıbrıs’a. Ulaşım burada büyük problem. Araç kiraladık o yüzden sıkıntı olmaması için. Otel fiyatları dövize endeksli olduğu için pahalı geldi.”