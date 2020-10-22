Duvara çarptı, yan durdu

Organize Sanayi Bölgesinde, bugün saat 18:20 sıralarında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sanayi Caddesi üzerinde Ahmad Khalid (E-24), yönetimindeki KU 386 plakalı araç ile cadde üzerinde seyir halinde bulunduğu sırada gidiş istikametine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan ANK isimli iş yerinin duvarına çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu meydana geldi.

Kaza sonunu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından kendi rızaları ile hastaneden ayrıldılar.

Soruşturma devam ediyor.

Fotoğraflar: Eru Hacımusa