Dünyaya açılan yalan

Ayşe GÜLER

Kıbrıslı Türklerin dünyaya açılan penceresi Ercan Havaalanı’nın ‘yeni terminali’ tam bir yalana dönüştü.

Özelleştirme Kurulu Kararı, 12 Ekim 2012’de Ercan Havalimanının özelleştirilmesine karar vererek, 1 Ocak 2013’de Ercan Havalimanı’nı Taş Yapı-Terminal Yapı ve küçük ortak Kanerler’e devretmişti.

O günden bugüne 9 Ulaştırma Bakanı, 8 Başbakan değişti, defalarca “Ercan yeni Terminali yılsonunda açılacak” yönünde açıklamalar yapıldı.

3 Şubat 1975 tarihinde sivil hava trafiğine açılan ve 25 yıllığına devredilen Ercan Havaalanı sözleşmesi, 13 Şubat 2040 yılında bitiyor.

Ercan Havaalanı, yapılan özelleştirme sonrasında 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited tarafından işletiliyor.

O dönemin Ulaştırma Bakanı Ersan Saner, “tamamen yeni inşa edilecek Ercan Havalimanı’nın yasal süre olan 4 yıldan daha kısa sürede tamamlanacağını” açıklamıştı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, özelleştirme sancısına dönen Ercan Havaalanı inşaatı ile ilgili yeni bir tarih verdi, Nisan 2022’ye işaret etti.

2016’dan bugüne 5 yıla aşkın süredir farklı tarihlerin verildiği yeni Ercan Havaalanı inşaatı 2021’de de tamamlanamadı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmi Canaltay, yeni Ercan Havaalanı inşaatının büyük olasılıkla Nisan’dan sonra bitmesinin hedeflendiğini söyledi, “Pandemi, döviz kurları nedeniyle Nisan’dan sonra biteceği söyleniyor” dedi.

Canaltay, “Yıllardır orası (Ercan) sürüncemede kaldı” itirafında da bulunarak, “Bu konudaki neden bürokratik engeller mi? Yoksa devletin kendi üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmemesi mi?” sorusuna ise “Hepsi vardır… Devlet de üzerine düşen yükümlülükler vardı, yerine getirmedi. Bunu yapabilmek için ayrı ekip kurarak haftalık çalışmalar yaptı” cevabını verdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmi Canaltay:

“(Ercan) Yıllardır sürüncemede kaldı, devlet de üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmedi”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmi Canaltay, yeni Ercan Havaalanı inşaatının büyük olasılıkla Nisan’dan sonra bitmesinin hedeflendiğini söyledi, “Pandemi, döviz kurları nedeniyle Nisan’dan sonra biteceği söyleniyor” dedi.

Canaltay, “Yıllardır orası (Ercan) sürüncemede kaldı” itirafında da bulunarak, “Bu konudaki neden bürokratik engeller mi? Yoksa devletin kendi üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmemesi mi?” sorusuna ise “Hepsi vardır… Devlet de üzerine düşen yükümlülükler vardı, yerine getirmedi. Bunu yapabilmek için ayrı ekip kurarak haftalık çalışmalar yaptı” cevabını verdi.

Türkiye’nin de inşaat çalışmasını yakından takip ettiğini söyleyen Canaltay, “Türkiye’de bir havaalanı 6 ayda biterken, biz de değil 6 sene 8-9 senedir bir havaalanı bitiremedik. Bunların sebepleri araştırılmalı, kamuoyu ile paylaşılmalı” şeklinde konuştu.

Canaltay, söz konusu inşaatın tamamlanıp, açılmasıyla ülke ekonomisi ve turizmine ciddi katkı sağlanacağını da dile getirerek, şu anda ise devletin üzerine düşüp, yapmadığı çok ciddi bir şey olmadığını ifade etti.

Kar paylaşımı ile ilgili de herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, bu konularla Maliye Bakanlığı’nın ilgilendiğini belirten Canaltay, bu açıklamaları BRT’de Manşet+ programında yaptı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ercan Havalimanı’nın işletme hakkının devredilmesi için açılan ihaleyi 27 Eylül 2012’de yüzde 47.80 ciro paylaşım oranı veren “Taşyapı İnşaat Taahüd Sanayi ve Ticaret A.Ş. Terminal Yapı ve Tic. Ltd. Şti” kazanmıştı.



Ercan işletmesi için Türkiye’den iki firma, % 70 hisseyle Taşyapı ve % 20 hisseyle Terminal Yapı ayrıca Kıbrıs’tan da % 10 hisseyle Kaner’ler ortaklık yapmıştı.



Türkiye’den iki firma, % 70 hisseyle Taşyapı ve % 20 hisseyle Terminal Yapı ayrıca Kıbrıs’tan da % 10 hisseyle Kaner’ler ortaklık yapmıştı. 24 Nisan 2013’te Ercan Havalimanı ihalesini alan T&T Havalimanı İşletmeleri, yeni yapılacak Ercan Havalimanı’nın temellerinin bu yıl içinde atılacağını ve ihale sözleşmesinde yer alan süreden bir yıl önce tamamlanacağını belirtmişti.

Şirket, 300 milyon Euro yatırımla 3.5 yıl gibi bir süre içerisinde KKTC’ye Kıbrıs Türk halkının gurur duyacağı bir havalimanı kazandırıp hizmete sunacağını açıklamıştı.

12 Şubat 2015’te Ercan Devlet Havalimanı yeni pist, terminal binası ve çevre yollarını kapsayan yatırımlarının temeli atılmıştı.