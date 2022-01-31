Dünyanın en büyük yolcu gemisi Limasol'da

Dünyanın en büyük ve en modern yolcu gemilerinden Karayipler'in Deniz Harikası, Limasol limanına seferlerine başladı.

362 metrelik, 236.857 tonluk yolcu gemisi, Limasol limanını Cruise turizmi için seçen Royal Caribbean filosuna yeni katıldı.

Chantiers de l'Atlantique tarafından Fransa'nın Saint-Naizare kentinde inşa edilen Denizler Harikası, birkaç gün önce Marsilya limanından yola çıkarak ilk seferini Limasol limanına yaptı.

İhtişamlı gemi yaklaşık 7.000 yolcu ve 2.300 personel taşıyor. Yolcu gemisinin Mart ve Nisan ayları arasında Karayipler, Mayıs ayında ise Batı Avrupa'ya seyahat etmesi planlanıyor.

2 Şubat'ta şirket, 2022 - 2023 Kıbrıs planlarını anlatacak.