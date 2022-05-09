Dünya Sendikalar Federasyonu'nun yeni genel sekreteri Kıbrıs’tan
PEO eski Genel Sekreteri, uzun yıllardır sendikal mücadelenin içinde olan Pampis Kyritsis, Dünya Sendikalar yeni genel sekreteri seçildi
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PEO eski Genel Sekreteri, uzun yıllardır sendikal mücadelenin içinde olan Pampis Kyritsis, Roma'da düzenlenen Dünya Sendikalar Federasyonu'nun (WFTU) 18. genel kurulunda yeni genel sekreter olarak seçildi.
Konferansa, tüm kıtalarda WFTU Sendikasını temsil eden 100 ülkeden 426 delege katıldı.
WFTU’nun dünya genelinde 126 milyon üyesi var.
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Etiketler : WFTU, Pampis Kyritsis, Dünya Sendikalar Federasyonu