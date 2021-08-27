Duayen gazeteciler DAÜ’de ders verecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü, her geçen gün kadrosunu güçlendirerek öğrencilerine alanda başarılı kişilerden ders alma fırsatı sunuyor. Alanla ilgili gelişmeleri takip eden ve çağa ayak uyduran DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü, önümüzdeki dönem ders vermek üzere gazeteci Mete Çubukçu ve Oğuz Hakseveri kadrosuna kattı.

2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde Araştırmacı Gazetecilik dersini Mete Çubukçu, Video Haberciliği dersini de Oğuz Haksever verecek. Öğrencilere tecrübelerini aktaracak olan usta isimler; hem geleneksel medyanın dönüşümünü, hem de yeni medyayı alanda daha iyi nasıl kullanabileceklerini aktaracaklar. DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy, Türkiye’nin duayen gazetecilerini öğrencilerle buluşturacak olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü olarak sektörün deneyimlerinin değerini bildiklerini ifade eden Doç. Dr. Metin Ersoy, öğrencilerin mezun olmadan önce mesleki deneyimlerini üst seviyeye taşıdıklarını ve mesleği icra etmeye hazır hale geldiklerini kaydetti.

“Sabırsızlıkla Bekliyorum”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mete Çubukçu, “İletişim fakültesinde, genç bireylere ders vermek beni heyecanlandırıyor. Öğrencilerin dünyayı nasıl algıladıkları, siyasi görüşleri, Türkiye’yi ve Kıbrıs’ı nasıl değerlendirdikleri konusundaki görüşlerini öğrenmek çok heyecan verici. 35 yıllık alan deneyimimi, konvansiyonel medyanın yeni medyaya nasıl ayak uydurduğunu ve bunları kendi programlarımda nasıl kullandığımı genç arkadaşlarla paylaşmak güzel olacak. Habercilik ve araştırmacı gazetecilikteki deneyimlerimi dijital medyanın olanaklarıyla nasıl harmanladığımı aktararak; genç arkadaşların ileride daha verimli, hızlı ve doğru haberler üretmelerine katkı sağlayacağımı düşünüyorum. 35 yıllık deneyimimin çoğu alanda geçti. 10 yıldan beri süregelen bir program yürütüyorum, Ortadoğu, Orta Asya ve kriz bölgelerinde ağırlıklı olarak araştırmacı gazeteci olarak çalıştım. Genç arkadaşların da bu deneyimden faydalanmalarını ve merak ettiklerini sorarak yeni gazetecilik biçimlerini onlara aktarabilmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” diye konuştu.

“Öğrencilerin Yararlanacağına İnanıyorum”

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Oğuz Haksever şunları kaydetti: “Ben mesleğe televizyonda başladım. Yeni medya ortamında da yine televizyon haberciliği yaparak mesleğimi sürdürüyorum. Yeni sezonda öğrenci arkadaşlarla hemen hemen bütün boyutlarını kapsayacak şekilde televizyon haberciliğini ele alacağız. Her ne kadar televizyon haberciliği dendiğinde eski medyanın bir aracı, yani televizyon akla geliyorsa da; bunun böyle olmadığı, internet haber portalları, Youtube ve benzeri mecralardaki ve sosyal medyadaki görüntülü haberlerden kolaylıkla anlaşılabilir. Yani Yeni Medya’da görünür olmak isteyen bir gazeteci adayının artık televizyon haberciliği konusunda da bilgili olması gerekir. Örneğin, Youtube’da sunumlar yapmayı, sosyal medyaya videolar hazırlamayı hedefleyen öğrencilerin; görüntünün grameri, sinematografi, yayın haberinin dili ve organizasyonu, seslendirmede artikülasyon ve sunuş konularında bilgili ve donanımlı olması, onlara kariyer yarışında önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu bakış açısıyla DAÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinin birlikteliğimizden yararlanacağına inanıyorum.”