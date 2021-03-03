DSÖ: Kontrol virüste, vakalarda artış var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde son yedi haftada ilk defa coronavirüs vaka sayısında artış yaşandığını açıkladı.

Covid-19 hakkındaki teknik sorumlu Maria Van Kerkhove düzenlediği basın toplantısında "Hepimizin çok sert bir uyarı alması lazım, bu virüs yeniden hızlanabilir ve biz buna izin vermemeliyiz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise artışın "hayal kırıklığı" yarattığını fakat bir "sürpriz" olmadığının altını çizdi.

DSÖ Başkanı, ülkelerin salgınla mücadele politikalarını uygulamaya devam etmesini isterken, aşılamaya güvenmek için henüz çok erken olduğu uyarısında bulundu. Ghebreyesus, "Kamu sağlığı tedbirleri mücadelenin temelini oluşturmayı sürdürüyor" dedi.

Zengin ülkelerin aşı depolaması ve yoksul ülkelere göndermekte ayak diremesi sorununa da bir kez daha değinen DSÖ Genel Sekreteri, "Bazı ülkelerin aşılamada önceliği başka ülkelerdeki sağlık çalışanları ya da yaşlı kişilere vermek yerine hastalığa yakalanma riski düşük ve yaşça genç kişilere vermeye devam etmesi çok üzücü" ifadelerini kullandı.

DSÖ'nün Sağlık Acil Durumları programının İcra Direktörü Mike Ryan ise aşılamanın başlatıldığı 10 hafta öncesine kıyasla virüsle mücadelede çok daha iyi bir noktaya gelindiğini, fakat virüsün kontrol altına alındığını söylemek için henüz çok erken olduğunu dile getirdi:

"Sorun, virüs mü bizi yoksa biz mi virüsü kontrol ediyoruz. Şu anda kontrol virüste"