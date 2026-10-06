Drone Cup şampiyonları Bosna Hersek yolcusu

Kıbrıs’ta gençlerin teknolojiye ilgisini pekiştiren Kıbrıs RoboFest heyecanı uluslararası arenaya taşınıyor. Enjoy AI Drone Cup yarışmalarında sergiledikleri hız, kontrol ve teknik becerileriyle öne çıkan Kıbrıslı öğrenciler, Bosna Hersek’in Travnik kentinde gerçekleştirilecek şampiyonada uluslararası sahnede yarışacak.

Geçtiğimiz yıl Drone Cup’ta şampiyonluk elde eden Gönyeli İlkokulu ekibinden Ayaz Tutak ve Deniz Çolakoğlu ile festivalde gösterdiği başarıyla ekibe dahil olan Eftal Soykurt, 10 Ekim’de düzenlenecek yarışmalarda farklı ülkelerden akranlarıyla kozlarını paylaşacak.

Öğrencilere bu yolculukta öğretmenleri Çizem Baş Onat ile Merve Denizalp eşlik ederken, katılım organizasyonu Kıbrıs RoboFest adına Mert Balın tarafından yürütülüyor.

Hem teknoloji mücadelesi hem kültürel köprü

Şampiyonanın, gençlerin takım çalışmasını pekiştirmesinin yanı sıra teknoloji ve mühendislik alanındaki bilgi birikimlerini uluslararası standartlarda sınamalarına olanak tanıyacağı belirtildi.

Yarışma programının yanı sıra düzenlenecek kültürel etkinlikler ve dostluk buluşmalarıyla öğrencilerin farklı ülkelerden akranlarıyla iletişim kurması ve Travnik’in tarihi ile kültürel zenginliğini yerinde tanıması hedefleniyor.

Komiteden destekçilere ve ailelere teşekkür

Kıbrıs RoboFest Organizasyon Komitesi yayımladığı mesajda, okullara sağlanan drone ve eğitim desteklerinin çocukların potansiyelini açığa çıkarmada kritik rol oynadığına işaret etti. Sürece katkı sunan okul yönetimleri, öğretmenler, rehberler, gönüllüler ve ailelere teşekkür eden komite, Ayaz Tutak, Deniz Çolakoğlu ve Eftal Soykurt’u tebrik ederek Avrupa Şampiyonası’nda başarılar diledi.