Dr. Fazıl Küçük Parkı'na 6 heykel yapılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) arasında Taşkınköy‘de bulunan Dr. Fazıl Küçük parkına yerleştirilmek üzere toplam 6 heykel yapımı için işbirliği protokolü imzalandı.

EMAA’nın AB Finansmanı ile yürüttüğü “Herkes İçin Sanat” projesi kapsamında gerçekleşecek heykel çalıştayı ve park düzenlemesi konusunda hazırlanan işbirliği protokolüne, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile EMAA Yönetim Kurulu Başkanı Gökçe Keçeci imza koydu.

Dr. Fazıl Küçük parkına toplam 6 heykel için teklif kabul edilecek ve heykeller telif hakkı ödenerek söz konusu alana kalıcı olarak yerleştirilecek.

LTB’den verilen bilgiye göre, hazırlanan protokol çerçevesinde, seçilen sanatçılar, bir aylık rezidans programı süresi boyunca belirlenen alanda çalışacak ve üretim desteği alacak.

HARMANCI: “ HEYKELLERİN ŞEHRİMİZE NASIL YERLEŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNİN GÜZEL BİR ÖRNEĞİNİ SERGİLEDİK”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı imza töreninde yaptığı konuşmada, LTB ile EMAA’nın kadim dost olduğunu ve kültür sanat alanında birçok önemli projeye imza attığını söyledi. LTB olarak EMAA’nın AB Finansmanı ile yürüttüğü “Herkes İçin Sanat” projesinde iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Harmancı, heykellerin bir sanat merkezi projesi kapsamında ve Lefkoşa için Kamusal Alanda Sanat Çalıştayından çıkan sonuçlara uygun şekilde yapılacak olmasının önemine vurgu yaptı.

Heykellerin yerleştirileceği park konusunda ortak karar sonucunda Dr. Fazıl Küçük Parkı’nın seçildiğini belirten Harmancı, “EMAA ile hayata geçireceğimiz bu proje ile bizler heykellerin şehrimize nasıl yerleştirilmesi gerektiğinin güzel bir örneğini sergiledik” dedi.

“Demokratik bir ortam içerisinde, seçici kurul üyelerimiz, sanatçıların önce tasarladıklarını görüp değerlendirecek ve mekan ile insana uyumunu tartışıp en güzel kararı verecektir” diyen Başkan Harmancı, iş birliğinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

KEÇECİ: “BU PROGRAM İNSANLARLA ETKİLEŞİM KURABİLİN HEYKELLERİ TOPLUMA KAZANDIRMAYI HEDEFLEMEKTEDİR.”

EMAA Yönetim Kurulu Başkanı Gökçe Keçeci ise EMAA ile LTB’nin örnek ve güzel bir işbirliği içerisinde olduğunu belirterek, derneklerine yaptığı desteklerden dolayı Başkan Harmancı’ya teşekkür etti.

EMAA ve LTB'nin uzun süredir birlikteliğinin bir ürünü olarak ortaya çıkan rezidans programını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Keçeci, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“İlk olarak 2017 yılında LTB ile ortak düzenlenen Lefkoşa için Kamusal Alanda Sanat çalıştayından toplanan verileri geliştirerek tasarlanan program; iyi düşünülmüş, kurgulanmış, çevre ve mekanlarda, insanlarla etkileşim kurabilin heykelleri topluma kazandırmayı hedeflemektedir. Avrupa Birliği finansmanında, sanatı daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için sürdürülen Herkes için Sanat projesi kapsamında yapılacak olan rezidans programına, sanatçılara yönelik çağrımız önümüzdeki günlerden duyurulacaktır”

SON BAŞVURU TARİHİ 12 ŞUBAT 2021

Başvuru sahiplerinden, EMAA “Herkes İçin Sanat” projesi kapsamında kalıcı, alana özgü, kamusal sanat örneklerini de dahil edecekleri, yeni, yaratıcı ve özgün heykel çalışması ile teklif vermeleri isteniyor.

EMMA, çalıştaya Kıbrıs adası üzerinde yaşayan sanatçılar ve/veya sanat çalışmalarında bulunan yaratıcı insanların başvuruda bulunabileceğini belirtti.

Açıklamaya göre, kişilerin başvuru dosyalarını en geç 12 Şubat 2021,Saat 24:00’a kadar emaa.art.for.all@gmail.com iletişim adresine iletmesi gerekmekte. Sadece e-posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular kabul edilecek. Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Sonuçlar sanatçılara e -posta yolu ile bildirilecek.