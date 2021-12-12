DP’de dijital oylama yaşlı üyeleri gerdi

Demokrat Parti de, TDP ve YDP gibi 23 Ocak 2022 erken Genel Seçimleri Milletvekili adaylarını belirlemek için bugün sandık başına geçti.

Dijital ortamda gerçekleştirilen seçimin özellikle yaşlı üyeler arasında sıkıntı yarattığı, bu nedenle yığılma yaşandığı gözlemlendi.

DP’de öğlen saatlerinde başlayan adaylık ve sıralama seçimi saat 20.00'ye dek Sanayi Odası’nda yapılacak.

Partide kayıtlı 6 bin 12 üye olduğu belirtildi.

DP Genel Başkan Fikri Ataoğlu, oy vermeye geçilmeden önce yaptığı konuşmada DP üyelerine ilgi ve bağlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Ataoğlu basına yaptığı açıklamada, Demokrat Parti'nin geleneksel,köklü geçmişi ve DP ruhu ile ortaya koyduğu yenilikçi vizyon sonucu, istikrar ve güven isteyenlerin çekim merkezi olduğunu söyledi.

Ataoğlu, " Pandemi koşulları çerçevesinde aday adaylığı ve sıralama seçimini yapıyoruz. İlk kez elektronik ortamda bir seçim gerçekleştiriyoruz. Demokrat Parti olarak ilerleyen günlerde ekonomik anlamda yapmayı arzuladığımız manifestoyu da yakında yayınlayacağız. Demokrat Parti, artık bir kitle partisi olarak hareket ediyor. Atılması gereken adımları hep birlikte atacağız. Aday adayı olan arkadaşlarıma ve destek veren herkese teşekkür ederim. Tüm aday adaylarımız bizler için ayrı bir değerdir. Geçmişte olduğu gibi buğünde değerlerimiz ile Geleceğe, yenilikçi vizyonumuzla hep birlikte yürüyoruz” diye konuştu.

Ataoğlu ve Denktaş'tan birlik beraberlik mesajı

Oy kullanmaya gelen DP eski Genel Başkanı ve halen Milletvekili olan Serdar Denktaş ile DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu DP demokrasi şöleninde "birlik, beraberlik" mesajı verdi.

Serdar Denktaş, "milletvekili adaylığı için yarışan DP’lilerin heyecanı uzaktan bile anlaşılıyor. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Hoşgörülü bir yaklaşım tarzıyla hareket etmemiz gerekiyor. Başarılar diliyorum, hayırlı olsun’ dedi.