DP Lefkoşa Surlariçi örgüt binası açıldı…

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP’nin Lefkoşa Surlariçi örgüt binasının açılış törenine katıldı.

DP’den verilen bilgiye göre, Fikri Ataoğlu açılışta yaptığı konuşmada, örgüt binasının görevinin sadece 23 Ocak'a kadar olmadığını ifade etti. Ataoğlu, “Örgüt binamız, vatandaşlarımızla aramızda bir köprü vazifesi görecek. Bölgede ikamet eden bütün kardeşlerimiz, gelip sorunlarını, dertlerini bizlere aktarabilecekler” dedi.

DP’nin üstesinden gelemeyeceği, yapılmasının ya da hayata geçmesinin mümkün olmayan hiç bir sözünün olmadığını belirten Ataoğlu, “Seçim dönemlerinde, enteresan söylemler ve sloganlar gelişiyor. Özellikle halka umut pompalayarak, halka verilen hiç bir sözü tutamayanlar, yine umudunu halkın iradesine bağlayarak, siyaset yapmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

DP’nin manifestosuna atıfta bulunan Ataoğlu, “Hiç bir satırında, hayata geçmeyecek, hayal diye nitelendirilen bir icraatımız yoktur. Biz halkımıza hayal değil, olabilecekleri, yapabileceklerimizin vaadini veriyoruz” dedi.