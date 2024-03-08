Dövizde yeni rekor

Dolar/TL kuru bu sabah haftanın son işlem gününde 31,95'e yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/TL kuru ilk kez 35'i aşarken, Sterlin/TL kuru da 41'e yaklaştı.

Halen Dolar/TL 31,90'larda, Sterlin/TL ise 40,90'lerde seyrediyor. Euro/TL ise 35'in üzerinde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) artan döviz talebine yönelik hamleler yaparken, yabancı kurumlar da Dolar/TL kuru tahminlerini güncellemeye başladı.

Son olarak HSBC, Dolar/TL tahmininin yukarı yönlü revize etti. HSBC stratejistleri 6 Mart tarihli raporlarında, 2024 yılı için Dolar/TL tahminini 33'ten 36'ya yükseltti. Bankanın analizinde değer kaybının beklenenden daha hızlı olduğu belirtildi.

Raporda, yeni tahminin TC Merkez Bankası'nın Türk Lirası'nda reel değerleme beklentisine dayandığı belirtildi.

HSBC stratejistlerine göre, Türk Lirası'nın değer kazanması TCMB'nin enflasyon hedeflemesi kapsamında bir ara hedef haline geldi.

Amerikan yatırım bankası JP Morgan da Ocak ayında, yıl sonu Dolar/TL kuru tahminini 34'ten 36'ya yükseltmişti. Banka, müşterilerine ilettiği notta, liranın değer artışının "dezenflasyon sürecine bağlılık ve uluslararası rezervlerin birikim hızına" bağlı olacağını belirtmişti.

Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) ise Dolar/TL kurunun yıllık ortalama değerleri 2024'te 36,8 TL, 2025'te 43,9 TL, 2026'da ise 47,8 TL olarak tahmin edilmişti.