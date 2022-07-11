Dövizde son durum

Serbest piyasada Euro 17,52 TL, Sterlin 20,68 TL Dolar 17,29 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 17,2890'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,4 azalışla 17,5220'den, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 206880'den alıcı buluyor.

ABD'de bu hafta açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesi tahvil piyasalarındaki satış eğilimi yeni haftaya da taşınırken, enflasyon endişesi ve güvenli liman olarak artan dolar talebi sonrası dolar endeksi 107,4 ile son 20 yılın zirvesine yakın seyrediyor.