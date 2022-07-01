Dövizde son durum
Haftanın son gününde serbest piyasada Euro 17,55 liradan, Sterlin 20,45 liradan işlem görüyor.
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Haftanın son gününde serbest piyasada Euro 17,55 liradan, Sterlin 20,45 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada, saat 13.00 itibarıyla 16,65 liradan alınan Dolar 16,78 liradan satılıyor. 17,40 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 17,55 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 20,20 liradan alınıp, 20,35 liradan satılıyor.
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Etiketler : döviz, Türk Lirası