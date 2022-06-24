dövizde son durum
Haftanın son gününde serbest piyasada Euro 18,45 liradan, sterlin 21,43 liradan işlem görüyor
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Haftanın son gününde serbest piyasada euro 18,45 liradan, sterlin 21,43 liradan işlem görüyor
Serbest piyasada, saat 13.00 itibarıyla 17,33 liradan alınan dolar 17,45 liradan satılıyor. 18,30 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,45 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 21,28 liradan alınıp, 21,43 liradan satılıyor.
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Etiketler : döviz, Türk Lirası