Dövizde son durum
Kıbrıs'ın kuzeyinde serbest piyasada sterlin 19,51 liradan, Euro 16,31 liradan işlem görüyor.
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Kıbrıs'ın kuzeyinde serbest piyasada sterlin 19,51 liradan, Euro 16,31 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada saat 09.00 itibarıyla 19,40 liradan alınan sterlin 19,51 liradan satılıyor. 16,21 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 16,31 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 14,77 liradan alınıp, 14,85 liradan satılıyor.
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Etiketler : döviz, Türk Lirası, kurlar