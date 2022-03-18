Dövizde son durum
Kıbrıs'ın kuzeyinde serbest piyasada dolar 14,84 liradan, sterlin 19,49 liradan işlem görüyor.
A+A-
Kıbrıs'ın kuzeyinde serbest piyasada dolar 14,84 liradan, sterlin 19,49 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada Saat 11.30 itibarıyla 14,77 liradan alınan dolar 14,84 liradan satılıyor.16,34 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 16,42 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 19,40 liradan alınıp, 19,49 liradan satılıyor.
Bu haber toplam 93 defa okunmuştur
Etiketler : döviz, Türk Lirası