Dövizde son durum
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,40 seviyelerinde işlem görüyor.
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,40 seviyelerinde işlem görüyor.
Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,32 azalışla 13,0922'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne artışla başlamasının ardından KKTC’de serbest piyasada saat 12.00 itibarıyla 13,40 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 15,15, sterlin/TL yüzde 18,10’dan satılıyor.
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Etiketler : döviz, Türk Lirası