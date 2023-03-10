Dört gönüllü donörden dört hastaya yaşam umudu

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı donör arşivine geçtiğimiz yıllarda örnek vererek kayıt yaptıran 3 kişi nakil bekleyen hastalara kök hücre, 1 kişi de kemik iliği bağışında bulundu.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, Salih Güzeltaş, Ogün Öneri, İsmet Özgem nakil bekleyen hastalarına kök hücre, Yunus Macit ise kemik iliği bağışında bulunarak, hiç tanımadıkları kişilerin hayata yeniden başlamalarını sağladı.

Açıklamada, "kök hücre ve kemik iliği bağışında bulunan donörler, işlemin kimseyi korkutmaması gerektiğini, ihtiyacı olan bir hastanın sağlığına kavuşmasını sağlamanın bir kişinin hayatı boyunca yaşayabileceği en güzel şeylerden bir tanesi olduğu" vurgulandı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Servet Özeralp da yaptığı açıklamada, vakfın sloganı olan “Kanseri yaşamadan sorumluluk hissedebilmek erdemdir” ilkesini benimseyerek, tamamen gönüllülük çerçevesinde hiç tanımadıkları kişilere umut olan donörlere sonsuz teşekkürlerini iletti.

Özeralp şöyle devam etti:

“2000 yılından bu yana Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Karaiskakio Vakfı iş birliği ile gönüllülerden Dünya İlik Bankası için numuneler alınmaktadır. 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartına sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bireylerden alınan kan veya tükürük örneği ile özelde kendi ülkemizdeki genelde ise dünyadaki ilik/kök hücre nakli ihtiyacı olan hastalara yardım eli uzatmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bugüne kadar 90 Kıbrıslı Türk Donör, tamamen gönüllü olarak ilik/kök hücre bağışı yaparak hastalarının hayata ikinci kez başlamalarına vesile olmuş olması vakıf olarak bizler için de muhteşem bir gururdur.”

Özeralp, kriterlere uyan herkesin örnek vererek kayıt yaptırması çağrısında bulunarak, “siz hayattayken birisinin hayatını kurtarmanın tarifi imkansız” dedi.