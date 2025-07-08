Dört araç hasar gördü

Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında dört araç birbirine çarptı, şans eseri yaralanan olmadı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza 8 Temmuz 2025 tarihinde saat 16.40 sıralarında yaşandı. SE 802 plakalı aracıyla batı istikametine seyreden Elvis Soala Ngiangia, dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan SZ 698 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle SZ 698 plakalı araç öne savrularak, yanında park halinde bulunan NK 809 plakalı araca, bu araç da önündeki YT 878 plakalı araca çarptı. Zincirleme kazada toplam dört araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayda yaralanan olmazken, polis kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.