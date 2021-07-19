‘Operasyonu’ yaptığı iddia edilen doktor tutuklandı

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da zanlı B.Ş.’nin 8 Temmuz tarihinde polise yaptığı şikâyet sonrası iki farklı özel hastaneye gerçekleşen operasyonda tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.

Soruşturma kapsamında üçü doktor, bir laboratuar teknisyeni ve iki donör hakkındaki soruşturma derinleşti.

Zanlılar Doktor M.E.K., Doktor F.U.T., B.Ş., ve B.Ö.’nün ardından önceki gün tespit edilen Doktor V.U., ve Laboratuvar Teknisyeni M.G. de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme zanlıların soruşturma maksatlı 1’er gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Tüm zanlıların bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılmaları bekleniyor.

B.Ş., ihbar etmişti…

‘İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli İle İlgili Kuralları Düzenleyen Yasaya Aykırı Hareket’ suçlarına ilişkin polis soruşturması 8 Temmuz tarihinde zanlı donör B.Ş.,’nin ihbarı üzerine gerçekleşmişti.

Kasım-Aralık ayları içinde bir ay ara ile iki farklı özel hastanede yumurta bağışında bulunan ve karşılığında 3 bin 500TL para aldığı öğrenilen B.Ş., işlemin bir ay gibi kısa sürede ikinci kez yapıldığı zaman sağlık sorunları ile karşılaşmaya başlayınca durumu polise ihbar etmişti.

8 Temmuz tarihinde yapılan ihbar sonrası, geniş çaplı soruşturma başlatan polis iki özel hastane direktörü doktorları ile donör olan iki kadını tutuklamıştı.

Polis: “Aracılık yapan Laboratuvar teknisyeni ve işlemi yapan Kadın Doğum Uzmanı tutuklandı”

Soruşturmayı yürüten polis, zanlılar Kadın Doğum Uzmanı Doktor V.U., ve Laboratuvar Teknisyeni M.G.’nin önceki gün mahkeme emri ile tutuklandıklarını kaydetti.

Polis, zanlı donörler B.Ş., ve B.Ö.’nün ‘yumurtalık’ değil, yumurta bağışında bulunduklarını her iki zanlının para karşılığı bu işi yapmalarına aracılık eden zanlı M.G.’nin olduğunu ifade etti.

Zanlı M.G.’nin ifade vermediğini ancak B.Ş., ve B.Ö.’nün ifadelerinde işaret edildiğini kaydeden polis, M.G.’nin ifade vermek istediğini söyledi.

'Yumurta ticareti' mahkemeye taşındı: 4 kişiye 3'er gün tutukluluk

Polis: “Operasyonu yapan Doktor evinde 203 promil alkollü tespit edildi”

Polis, ilerletilen soruşturmada zanlı B.Ş.’nin operasyonunu yapan Doktor V.U.’nun tespit edildiğini, tutuklanmak istediği zaman kanında 203 promil alkol tespit edildiğini kaydederek ifadesinin alınması için ayılmasını beklediklerini kaydetti.

Polis, soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğünü, işlenen suçun 10 yıla kadar hapislik öngören ağır suç kapsamında olduğunu ayrıca zanlı sayısının artmakta olduğuna dikkati çekti.

Polis, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme olasılıklarının yüksek olduğuna dikkat çekerek zanlıların ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.