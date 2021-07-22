Donör operasyonunda soruşturma tamamlandı

Lefkoşa'da meydana gelen ‘İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli İle İlgili Kuralları Düzenleyen Yasaya Aykırı Hareket’ soruşturması tamamlandı.

Aralarında Doktorların da bulunduğu tutuklu sayısının 8’e yükseldiği soruşturmada, zanlılar teminat maksatlı yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Zanlılar F.U.T., M.E.K., B.Ş., B.Ö., M.G., V.U., A.T., M.K., ileride yargılanmak üzere farklı teminat şartları ile serbest kalırken, zanlı Doktor M.E.K., yeniden ambulansla mahkemeye getirildi.

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Polis, 8 Temmuz tarihinde zanlı B.Ş.’nin şikâyeti doğrultusunda Lefkoşa’da faaliyet gösteren iki farklı hastanede 2020 yılı Kasım-Aralık aylarında para karşılığı donör olduğunu itiraf ettiğini ve soruşturma açıldığını anlattı.

Lefkoşa’da 16 Temmuz tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında iki donör, 3 doktor, hemşire ve Anestezi Uzmanı olmak üzere 8 kişinin tutuklandığını kaydeden polis, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Zanlıların soruşturmaya etki etme olasılıklarının kalmadığını ifade eden polis, mahkemeden uygun bir teminat talebinde bulundu.

Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların tümünün yurtdışına çıkışlarının yasaklanması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunmasına emir verdi.

Yargıç Ozankaya M.E.K, V.U. ve A.T.’nin 30 bin TL, M.G.’nin 7 bin 500 TL, F.U.T., ve M.K.’nin 15 bin TL, B.Ö. ve B.Ş.’nin 10 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.

Yargıç, ayrıca M.G.’nin 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verirken diğer tüm zanlılar için birer kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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