Döner bıçağı ile tehdit etti, tutuklandı

Lefkoşa’da aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı S.D’yi döner bıçağı ile tehdit eden M.G tutuklandı.

"Şiddet Tehdidi, Korkutmak Maksadı İle Silah Taşımak, Kanunsuz Bıçak Taşımak, Sarhoşluk, Rahatsızlık" suçlarında tutuklanan zanlı hakkında 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 2 Temmuz’da 19.30 raddelerinde Lefkoşa'da Kahramanlar Caddesi üzerinde zanlı M.G’nin, 149 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir esnada, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu elindeki döner bıçağını, S.D’ye gösterip şiddet tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Zanlının aynı gün tutuklandığını ve olayda kullanılan döner bıçağının emare olarak aldıklarını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca alınacak çevre şahadetleride olacağından ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.