Dolandırıcılık yaptılar, adadan kaçmaya çalışırken yakalandılar

Lefkoşa’da yolda yürüyen bir kişinin yanına giden ve onu dolandıran, sonrasında da adadan çıkış yapmaya çalışırken tespit edilip tutuklanan zanlılar T.U.Ö ve S.D. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili detayları aktaran polis memuru Ahmet Satur, zanlılar T.U.Ö. ve S.D.’nin “Dolandırılık” suçundan yargılandığını belirtti. Polis, 17 Mayıs 2023 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Lefkoşa Kızılbaş'da T.U.Ö ve S.D.’nin çocuk parkı yanındaki kaldırım üzerinde yürümekte olan Blissing Omalade'nin yanına gidip dolandırmak kastı ile ilk etapta tasarruflarında bulunan sahte ıphone 14 pro max cep telefonunu satmak istemeleri üzerine adı edilen şahsın parası olmadığını beyan etmesi ve müteakip hileli bir davranış ile sahte ıphone 14 pro max cep telefonunu verip karşılığına ıphone 12 marka cep telefonunu aldıklarını anlattı.

Polis, zanlıların mahkeme emri gereği aranmakta olduğu esnada 18 Mayıs 2023 tarihinde raddelerinde Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmaya çalıştıkları esnada tespit edilip tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların 25 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların davasında hazır olması maksadı ile 25 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.