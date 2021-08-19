Doktorlardan uyarı: 'Denetim yok, zirveyi yaşıyoruz'

Ayşe GÜLER

Pandemi ile mücadelede COVID-19’a yakalanan kişi sayısı zirveye ulaştı, vaka sayıları ilk kez 200’lü rakamlara dayandı.

Sağlık Bakanlığı, 9-17 Ağustos tarihleri arasında 1488 kişinin testlerinin pozitif çıktığını duyurdu, bu kişilerin yüzde 91’i yani 1349’u ‘yerel vaka’ olarak kayıtlara geçti.

Vaka artışını değerlendiren pandemi ile mücadelede görevli doktorlar ise ‘denetim eksikliği’ vurgusu yaptı, caydırıcı ceza verilmesi görüşünde birleşti.

Doktorlar, toplumdaki aşılanma oranın yükselmesi gerektiğini de dile getirerek, vatandaşlara ‘aşı olun’ çağrısı yaptı.

Kış aylarında ‘kapalı mekan’ faktörü nedeniyle vaka sayılarının daha da yükselebileceğini ifade eden doktorlar, hem temaslı takip ekibi hem de pandemi doktorlarının kapasitesinin artırılması gerektiğine değindi.

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, vaka sayılarının 200’ün üzerine çıkacağını söyledi, “Zirve dediğimiz olayı yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Uçaner, kış aylarına girerken, en büyük taleplerinin aşılanma olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, denetim olmadığı, aşı karşıtlığının yaşandığı bir süreçte vaka sayılarının artmasının beklenen bir şey olduğunu belirtti.

Bayraktar, cezaların kağıt üzerinde kaldığını, herhangi bir yaptırım olmamasını da eleştirdi.

Öte yandan Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç Ruso, denetim zafiyeti nedeniyle vaka sayılarının artmasının beklendiğini söyledi.

Kış aylarının vaka sayısının yükselmesi açısından daha tehlikeli olduğunu ifade eden Ruso,

“Vakalar, kışta daha da artacak. Denetimleri son derece artırmak, hatta bazı alanlarda kısıtlamalar yapmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

İlk sırada Lefkoşa…

YENİDÜZEN, 9 günlük vaka dağılımını inceledi.

Vakaların bölgesel dağılımında Lefkoşa’nın ilk sırada yer aldığı görüldü.

Girne ve Mağusa’da da hatırı sayılır COVID-19 vakası tespit edildi.

Buna göre; 9 günde Lefkoşa’da 520, Girne’de 456, Mağusa’da 288 vaka belirlendi.

Söz konusu dönemde en az vaka Lefke’de tespit edildi.

DOKTORLAR NE DEDİ?

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner:

“Zirve dediğimiz olayı yaşıyoruz”

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, bu şekilde devam etmesi halinde vaka sayılarının 200’ün üzerine çıkacağını söyledi, “Zirve dediğimiz olayı yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Uçaner, kış aylarına girerken, en büyük taleplerinin aşılanma olduğunu vurguladı.

Şu anda aşıya çok kolay şekilde ulaşılabildiğini söyleyen Uçaner, “Vatandaşlar bu fırsatı kullanmalı. Bu çok büyük bir şanstır” dedi.

Uçaner, vatandaşlara “aşı olun” çağrısı da yaptı.

Aşı olmaları sayesinde vatandaşların özellikle daha az semptomlarla tedavilerini atlatabileceğini ifade eden Uçaner, “COVID-19’a yakalanan kişilerde, aşılı kişiler ile aşısızların tedaviye verdikleri cevabı görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Denetimler olması gerektiği gibi değil”

Uçaner, denetim eksikliğine de değinerek, bu konudaki yetkili mercilerin bakanlık olmadığını, yerel yönetime iş düştüğünü söyledi.

“Denetimler olması gerektiği gibi değil, dıştan baktığımda gördüğüm bu” diyen Uçaner, daha sıkı ve katı kurallar konulması, caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Kış aylarının ne getireceğinin bilinmediğini ifade eden Uçaner, “Yazda bunu yaşayacağımızı beklemiyorduk. Açık hava, bulaş olacak diye düşünüyorduk. 2 ayda tırmanışa geçti” dedi.

“Nerdeyse kimin hasta olduğunu bilmiyoruz” diyen Uçaner, herkesin sosyal mesafe kurallarına önem vermesi gerektiğini dile getirdi.

“Laboratuvarların test sonucunu bakanlığa aktarması 2 günü buluyordu”

Özel laboratuvarlarda yapılan test sonuçlarının bakanlığa aktarılmasının 2 günü bulduğunu söyleyen Uçaner, bu nedenle bazı noktalarda sıkıntı yaşandığını belirtti.

Uçaner, pozitif oldukları belirlenen vatandaşların ellerinde test sonucunu gösteren belge ile saat 08.00-18.00 arasında Pandemi Hastanesi’ne başvurabileceğini de belirtti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar:

“Cezalar kağıt üzerinde, yaptırım yok”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, denetim olmadığı, aşı karşıtlığının yaşandığı bir süreçte vaka sayılarının artmasının beklenen bir şey olduğunu belirtti.

Bayraktar, cezaların kağıt üzerinde kaldığını, herhangi bir yaptırım olmamasını da eleştirdi.

Sağlıkçıların yalnız bırakıldığını da ifade eden Bayraktar, “Günde 200 vaka ile karşılaşsak, her vakanın 10 temaslısı olsa bu rakam 2 bin temaslıya denk gelir. Kolay değil” dedi.

Bayraktar, 1 ay sonra vaka sayılarının daha çok artmasını öngördüklerini söyledi.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç Ruso:

“Denetimleri artırmak, bazı alanlarda kısıtlamalar yapmak gerekiyor”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç Ruso, denetim zaafiyeti nedeniyle vaka sayılarının artmasının beklendiğini söyledi.

Ruso, yaz aylarında rastlanan delta varyantı nedeniyle bulaşın arttığını belirtti.

Kış aylarının vaka sayısının yükselmesi açısından daha tehlikeli olduğunu ifade eden Ruso,

“Vakalar, kışta daha da artacak. Denetimleri son derece artırmak, hatta bazı alanlarda kısıtlamalar yapmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

Ruso, bununla birlikte aşı oranın daha da yükselmesi gerektiğine dikkat çekerek, toplumda aşılanan kişi sayısının en yüksek noktaya çıkmasının şart olduğunu ifade etti.

Şu anda Acil Durum Hastanesi’nin dolmadığını ancak vaka sayılarının artmasıyla kapasite yükünü kaldıramayacak durumu ulaşılabileceğini söyleyen Ruso, hem temaslı takip hem de pandemide çalışan ekibin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.