Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı

Türkiye’nin Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 14 Kasım'a kadar sürecek yeni Navtex ilan edildi.

İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 14 Kasım'a uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi en son 4 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la gerginliğine neden olan Oruç Reis, 12 Ekim'de demirlediği Antalya Limanı'ndan yeniden yola çıkmıştı.

Yunanistan ise Türkiye'nin Rodos Adası'nın güneyindeki sismik araştırma faaliyetinin "yetkisiz, yasadışı ve Yunan kıta sahanlığındaki bir bölgede gerçekleştiğini" savunmuştu.