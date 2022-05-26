Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin başarısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans Programı, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (SABAK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 5 yıllık akreditasyon almaya hak kazandı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart 2022-30 Eylül 2027 tarihleri arasında geçerli olan akreditasyon belgesi, DAÜ Senato Odası’nda gerçekleştirilen tören ile DAÜ’ye teslim edildi.

Malkoç: Büyük bir gurur içindeyiz

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç yaptığı konuşmada, büyük bir gurur içinde olduklarını belirterek, fakültenin açıldığı günden itibaren her geçen gün kendini geliştirmeye devam ettiğini ifade etti.

Akreditasyonun alınmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Malkoç, hayırlı olmasını temenni etti.

Kayıkçı tebrik etti

SABAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Maviş Emel Ulak Kayıkçı da, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans Programı’nın 5 yıllığına akredite olduğunu belirterek, emeği geçen herkesi tebrik etti.

Hocanın: Tüm fakülte ve bölümlerinde hedef kalite

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da, SABAK akreditasyon sürecinde emeği geçenleri tebrik ederek, kalite sürecinin zor ve bitmeyen bir döngü olduğunu kaydetti.

DAÜ’nün tüm fakülte ve bölümlerinde kalitenin hedef olarak belirlendiğini ifade eden Prof. Dr. Hocanın, bu bağlamda gerekli tüm çalışmaların yapıldığını ve hemen hemen tüm fakültelerdeki bölümlerin akredite olduğunu, olmayanlar için de çalışmaların yapıldığını söyledi.

Akreditasyon çalışmalarının hiç bitmeyeceğini ve her zaman devam edeceğini belirten Prof. Dr. Hocanın, kaliteye doğru yürüyüşün artarak devam edeceğini kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından SABAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kayıkçı tarafından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a SABAK akreditasyon belgesi takdim edildi.

Hocanın ise, Kayıkçı ve Malkoç’a hediye takdim etti. Tören, akreditasyon çalışmalarına destek veren akademik ve yönetsel personele teşekkür belgelerinin ve DAÜ’ye özgü hediyelerin takdim edilmesinin ardından sona erdi.

SABAK, farklı disiplinlerdeki sağlık bilimleri eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de sağlık bilimleri eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan bağımsız bir dernek olarak faaliyet gösteriyor.

SABAK, söz konusu değerlendirmeyi 9 değerlendirme ölçütüne göre yapıyor. Bu ölçütler; “Eğitim Programı”, “Program Çıktıları”, “Öğrenciler”, “Öğretim Elemanları”, “Altyapı”, “Yönetim Yapısı”, “Kurum Desteği ve Maddi Kaynaklar”, “Sürekli Yenileme ve Gelişim”, “Disipline Özgü Ölçütler” olarak sıralanıyor.