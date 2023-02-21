Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden yüksek lisansa kayıt yapacak DAÜ mezunları için harç indirimi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına ilk kez kayıt yapacak DAÜ mezunları için (kayıt sildirip yeniden kayıt yapan öğrenciler hariç) harç uygulamaları konusunda bazı kararlar alındı.

Söz konusu kararlara göre DAÜ’de 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde ilk kez tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yapacak öğrencilere, tezsiz yüksek lisans programında 3 akademik dönem boyunca %15 fazladan harç indirimi sağlanacak. Ayrıca DAÜ’nün 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde ilk kez tezli yüksek lisans programlarına kayıt yapacak öğrencilere de, tezli yüksek lisans programında 4 akademik dönem boyunca %15 fazladan harç indirimi sağlanacak.

Tezsiz ve tezli yüksek lisans programlarına kayıt olacak öğrencilerin ilgili program öncesinde İngilizce destek ve/veya Bilimsel Hazırlık programına devam etmesi halinde ise aynı indirim yüksek lisans programındaki dönemlerine ek olarak bu programlarda da geçerli olacak.