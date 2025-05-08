“Doğanın Göz Yaşları” sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı
Ressam, şair ve yazar Oktay Öksüzoğlu’nun “Doğanın Göz Yaşları” isimli yağlı boya resim sergisi, Ercan Havalimanı’nda açıldı.
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Ressam, şair ve yazar Oktay Öksüzoğlu’nun “Doğanın Göz Yaşları” isimli yağlı boya resim sergisi, Ercan Havalimanı’nda açıldı.
T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından yapılan açıklamada, Türk Dünyası Şiir Ödülü sahibi Öksüzoğlu’nun eserlerinin yer aldığı sergi, havalimanının giden yolcu bölümünde, pasaport kontrolü sonrasındaki alanda yer alıyor. Yolcuların gezebileceği sergide, sanatçının kendine özgü teknik ve kompozisyonla ürettiği yağlı boya çalışmalar yer alıyor.
Sergi, 20 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.
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Etiketler : sergi, Oktay Öksüzoğlu