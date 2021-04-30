“Doğal Gaz Geliri: Kıbrıslı Türkler hesabından para çekebilecek”

Cenevre’deki Kıbrıs Zirvesi’nde Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in “Güven Yaratıcı Önlem” olarak Kıbrıslı Türklerin hesaplarına yatırılacak doğal gaz gelirlerinden para çekme olanağını önerdiği açıklandı.



Kıbrıs barışına yönelik zemin arayışında yeni randevunun muhtemelen New York’ta olacağını yazan Kıbrıs Rum basını, en iyi ihtimalle üç ay içerisindeki bir sonraki randevunun “çok zor ve fırtınalı sularda” gerçekleşeceğini yazdı.

Guterres’in Cenevre’deki gelişme için Kıbrıs sorunu ile ilgili olağanüstü bir rapor hazırlamayacağı, gayriresmî konferansta cereyan edenleri Temmuz başlarında sunacağı olağan raporunda aktaracağı kaydedildi.

Guterres’e yazılı cevap

Konferans sırasında Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın sunduğu öneriye şifahen cevap verdiğini belirten Anastasiadis, önümüzdeki dönemde Genel Sekreter Guterres’e göndereceği mektupla cevabını yazılı da ileteceğini açıkladı.



AB liderliğine ve Güvenlik Konseyi daimi üyelerine de Cenevre’de cereyan edenlerle ilgili birer mektup göndermeyi hedefleyen Anastasiadis’in önümüzdeki Avrupa Konseyi toplantısı ile ilgili “Türkiye’nin hareketleri gözlem altında olacak” mesajı verdiğine dikkat çekildi.

“Doğalgaz geliri”



Politis’in, “Kıbrıs Rum tarafı sadece BM kararları ve geçmişteki yakınlaşmalara odaklanmak yerine daha yaratıcı fikirlerle kendini gösterseydi Genel Sekreter’e daha çok yardımcı olmaz mıydı?” sorusuna, yeni bir Güven Yaratıcı Önlem’in masaya getirildiği yanıtı geldi.

Türkiye’nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne (MEB) tahrikte bulunmaması şartı ile Kıbrıslı Türklerin hesaplarına yatırılacak doğal gaz gelirlerinden para çekme olanağını da eklediği açıklandı.





İşte güneyde gazete manşetleri



- Fileleftheros

“Fırtına Geçti… Guterres Çöküşten Kaçtı - Türklerin Egemenlik Talebi Masada

- Alithia

“Tatar Muzaffer ve Daha Uzlaşmaz Görünüyor.”

- Haravgi

“2-3 Ay İçerisinde, Tehlikelerin Varlığını Koruyacağı Yeni Çaba… Guterres İki Devlet Çözümünü Kabul Etmedi ve Güvenlik Konseyi Kararlarına Atıf Yaptı.”



Tatar: Kıbrıslı Rumlar Ne Kadar Egemense Ben De O Kadar Egemenim… Çavuşoğlu Anastasiadis’le Çatıştı ve Kendisini Bozuk Plak Diye Niteledi - Anastasiadis: Çavuşoğlu Gramofon Döneminde Kalmış Görünüyor

- Alithia



“Anastasiadis’ten Guterres’e Övgüler - Başkan, Cenevre’nin Genel Sekreter ve Kıbrıs Rum tarafınca Başarıyla Yönetildiğini Söylüyor, Emrivakilerden Kaçınılmasını İstiyor.”azeteler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konferans sonrasında düzenlediği ortak basın toplantısını geniş ölçekte, şu başlıklarla okurlarına aktardı: