“Doğal afetlerle ilgili acil müdahale bütçesi oluşturulmalı”
Halkın Partisi adına Jale Refik Rogers, geçtiğimiz Cuma günü yaşanan hortum ve ardında bıraktığı zarara ilişkin söz aldı, zarar ziyan başvurularını alan Kaymakamlıkların müdahale için bir bütçesi olmadığına işaret etti.
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Halkın Partisi adına Jale Refik Rogers, geçtiğimiz Cuma günü yaşanan hortum ve ardında bıraktığı zarara ilişkin söz aldı, zarar ziyan başvurularını alan Kaymakamlıkların müdahale için bir bütçesi olmadığına işaret etti.
Rogers, doğal afetlerle ilgili acil müdahale için Kaymakamlıkların bütçesinin oluşturulmasını önemli olduğu görüşünü belirtti.
Rogers'ın konuşmasının ardından Meclis Genel Kurulu gruplar arası mutabakatla kapatıldı.
Foto: Arşiv
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Etiketler : meclis, jale refik rogers