Doç. Dr. Arif Akkeleş'e son veda

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) akademisyeni Doç. Dr. Arif Akkeleş bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Akkaleş için Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Fen ve Edebiyat Fakültesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ VYK Üyeleri, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Bölüm Başkanları, Öğretim Üyeleri ile Doç. Dr. Akkeleş’in ailesi, yakınları, öğrencileri ve tüm sevenleri katıldı.

Törende Doç. Dr. Akkeleş’in oğlu Ahmet Akkeleş, DAÜ Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Eski Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk birer konuşma gerçekleştirerek tüm sevenlerine başsağlığı diledi. Konuşmaların ardından Doç. Dr. Akkeleş, tören alanından alkışlar eşliğinde uğurlandı.

Akkeleş, DAÜ'de gerçekleşen anma töreninin ardından Lala Mustafa Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gazimağusa Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Dün rahatsızlanarak yaşamını yitiren Doç. Dr. Arif Akkele'in ölüm sebebi “aterosklerotik kalp hastalığı ve kalp krizi”olarak açıklanmıştı.