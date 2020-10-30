Dizdarlı'nın "Hançerin Bekçisi" romanı tanıtılacak

Dr. Bülent Dizdarlı’nın son çıkan romanı Hançerin Bekçisi, 31 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’de K.Kaymaklı Gloria Jean’s Cafe’de gerçekleştirilecek bir etkinlikle okurlara tanıtılacak. Khora Yayınevi yetkililerinin ve yazarın, kitapla ilgili sunuşlarının yer alacağı etkinlikte, okurlar da soru ve yorumlarıyla katkı koyabilecek ve kitap alarak imzalatma imkânı bulacaklar. Maske-mesafe-hijyen ve pandemi önlemlerine uyularak gerçekleştirilecek olan etkinliğe tüm edebiyat severler davetlidir.

Editörlüğünü Nazen Şansal’ın yaptığı eserin kapak ve sayfa tasarımını grafiker Ömer Tatlısu, düzeltilerini Hüseyin Yalyalı ile Münür Rahvancıoğlu üstlendi. Türkiye’de de basılarak okurlara sunulan romanın konusu ise şöyle:

Ekonomik açıdan dara düşen bir aile, Lefkoşa Surlar İçi’ndeki atadan kalan evlerine taşınır. Gelin görün ki evin bir odasının içinde, kime ait olduğu bilinmeyen bir Yatır mezarı ve mezarın içinde de kutsal bir hançer vardır. Burada yatan kişi mahallenin koruyucusu sayılmakta, bilge ve bir o kadar da güçlü olduğuna inanılmaktadır. Evin delikanlısının odasını paylaştığı Yatır’ın hayaleti vücut bulur, dile gelir ve hançerin hikâyesini anlatır. Araf'ta sıkışıp kalan Rahman'ın yaşam öyküsü, delikanlının hayatını, hayal bile edemeyeceği yerlere götürecektir.

Okuru 1500’lü yıllardan günümüze; Ekber Şah’tan Mağusalı Bragadino’ya; Hindistan’dan Makedonya’ya; Tapınak Şövalyeleri’nden masonların gizli toplantılarına sürükleyen fantastik kurgu, tarihi ve kültürel bilgilerle aşk ve erotizmi harmanlıyor.