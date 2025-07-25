Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama yaşandı, 2'si ağır 7 kişi yaralandı
Türkiye'de Diyarbakır'da bir petrol sondaj kuyusunda patlama oldu, ardından yangın çıktı. Patlamada 2'si ağır 7 işçi yaralandı.
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Türkiye'de Diyarbakır- Batman karayolu üzerinde bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait Üçtepe-1 sondaj kuyusunda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu.
Patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Patlamanın nedeni gaz sıkışması
Yaralı işçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtildi.
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