Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama yaşandı, 2'si ağır 7 kişi yaralandı

Türkiye'de Diyarbakır- Batman karayolu üzerinde bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait Üçtepe-1 sondaj kuyusunda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu.

Patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Patlamanın nedeni gaz sıkışması



Yaralı işçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtildi.