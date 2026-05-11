“Hükümet sessizliğe büründü”

Recep DAL

“Ekonomik tedbirler ve gelir artırıcı önlemlere öncelik verilmeli”

Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) Federasyonu ile Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, YENİDÜZEN’e yaptığı özel açıklamada, hayat pahalılığı yasa tasarısından asgari ücret tartışmalarına, narh uygulamasından üçüncü dünya ülkelerinden gelen işçilerin çalışma koşullarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Meclis Genel Kurulu’nun gündeminden çekilen hayat pahalılığı (HP) yasa tasarısına ilişkin konuşan Serdaroğlu, sendikaların gerçekleştirdiği eylem ve grevlerin geri adım atılmasında etkili olduğunu belirterek, hükümetin önceliğinin emekçilerin maaşlarına yönelik düzenlemeler değil ekonomik tedbirler olması gerektiğini söyledi.

Serdaroğlu, “UBP-DP-YDP Hükümeti’nin bu tasarıdan önce yapması gereken başka öncelikleri olmalı. Ekonomik tedbirler ve gelir artırıcı önlemlere öncelik verilmeli” ifadelerini kullanırken, yıllardır “teşvik” adı altında vergi ödemeyen kesimlerden artık vergi toplanması gerektiğine dikkat çekti.

Hayat pahalılığı ödeneğinin insan yaşamı açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Serdaroğlu, HP artışının kesilmesi ya da dondurulmasının değil, HP’nin yüksek çıkmasını engelleyecek politikaların gündeme alınmasının esas olması gerektiğini kaydetti.

“Narh uygulaması derhal hayata geçirilmeli”

Piyasadaki denetimsizlik nedeniyle fırsatçılığın arttığını belirten Serdaroğlu, temel tüketim ürünlerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarına karşı “narh uygulamasının” kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

Hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini dondurma çabasından vazgeçmesi gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, “HP’yi dondurmak veya kesmek yerine HP’nin yüksek çıkmaması için politikalar ve yasalar hazırlanmalı” dedi.

Narh uygulamasının derhal yürürlüğe girmesi gerektiğini dile getiren Serdaroğlu, hükümetin talep etmesi halinde sendika olarak bu çalışmalara katkı koymaya hazır olduklarını da belirtti.

Akaryakıt ve tüp gaz zamlarının enflasyonu daha da körüklediğini söyleyen Serdaroğlu, hükümetin bir yandan hayat pahalılığını artıran adımlar atarken diğer yandan maaşlara yansıtılan HP artışını durdurmaya çalışmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Bu yaklaşımı “emekçi düşmanlığı” olarak nitelendiren Serdaroğlu, HP’yi düzenleyen yasa tasarısının komitede dahi görüşülmemesi gerektiğini söyledi.

“Kriz masası oluşturulmalı”

Ülkenin ekonomik koşullarına işaret eden Serdaroğlu, hükümetin süratli şekilde bir kriz masası oluşturması gerektiğini ifade etti.

Ekonomik tedbirlerin bu masada kapsamlı biçimde ele alınması gerektiğini söyleyen Serdaroğlu, tartışmaların hayat pahalılığı ödenekleri üzerinden değil piyasadaki fahiş zamlar üzerinden yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Siyasi gündeme de değinen Serdaroğlu, hükümetin sessizliğe büründüğünü, kamuoyunda milletvekillerinin parti değişikliklerinin konuşulduğunu belirterek, “Bu konular bizim umurumuzda değil. Asıl önemli olan memleketin geleceğidir” dedi.

Milletvekilliğinin bir meslek değil görev olduğunu vurgulayan Serdaroğlu, kişisel hesaplarla hareket eden siyasetçilerin toplumun gündemini meşgul etmesini eleştirdi.

“Enflasyon sepeti günümüz koşullarıyla uyuşmuyor”

İstatistik Kurumu’nun hayat pahalılığı oranını belirlerken kullandığı sepetin güncel olmadığını yıllardır dile getirdiklerini söyleyen Serdaroğlu, mevcut sepetin tüketim alışkanlıklarıyla örtüşmediğini ifade etti.

Kurum yetkililerinin sendikaya yaptığı ziyarette enflasyon sepetinin güncellenmesine yönelik çalışma başlatıldığı bilgisini aldıklarını belirten Serdaroğlu, bu girişimi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Evlere yapılan ziyaretler ve anketlerle yürütülen çalışmanın önemine dikkat çeken Serdaroğlu, halkın da bu sürece destek vermesi gerektiğini kaydetti.

“Hükümet asgari ücrete yine HP’nin altında bir artış planlayabilir”

1 Temmuz 2026’dan itibaren geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Serdaroğlu, henüz Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplanmadığını söyledi.

Hür-İş’in her zaman asgari ücretle geçinenler ve özel sektörde örgütsüz çalışanların yanında olduğunu ifade eden Serdaroğlu, hükümetin Ocak ayında olduğu gibi yeniden HP oranının altında bir artış hedefleyebileceğini düşündüğünü belirtti.

“Hatta daha da ileri gidebilirler. Umarım yanılırım” diyen Serdaroğlu, emekçinin yanında duran bir hükümet görmek istediklerini söyledi.

Zamların sorumluluğunun asgari ücret artışına yüklenmesini de eleştiren Serdaroğlu, “Softa şaşırtması yaparak zamların sebebinin asgari ücretin HP oranında artmasıymış gibi bir algı yaratmaktan vazgeçmeliler. Aksi takdirde hiçbir zaman siyasette bir yere gelemeyeceklerini bilmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Üçüncü dünya ülkelerinden gelen işçilerin koşulları araştırılmalı”

Ülkede üçüncü dünya ülkelerinden gelen işçi sayısının ciddi şekilde arttığını söyleyen Serdaroğlu, bu sayının yaklaşık 35 bine ulaştığını ifade etti.

Bu kişilerin çalıştığı sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği açısından ciddi eksiklikler bulunduğuna dikkat çeken Serdaroğlu, çalışma koşullarının da İş Yasası’na uygun şekilde düzenlenmediğini belirtti.

Kurallara uygun hareket eden işverenleri ayrı tuttuklarını kaydeden Serdaroğlu, bazı işverenlerin sömürü düzenini sürdürdüğünü belirtti.

Hükümetin bu anlayıştaki işverenlerden yana tavır alması halinde sendikaları karşısında bulacağını söyleyen Serdaroğlu, Hür-İş’in yasanın verdiği yetki doğrultusunda Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplanması için gerekli çağrıyı yapacağını da vurguladı.

Serdaroğlu, “Biz insan onuruna yaraşır bir asgari ücretin yanında adaletli bir vergi sistemi de istiyoruz” ifadelerini kullandı.