Trump: “İran'ın yanıtı kesinlikle kabul edilemez”

ABD Başkanı Donald Trump, olası barış görüşmelerine taslak olması için hazırlanan 14 maddelik öneri listesine İran'ın verdiği karşı teklifi reddetti.

Tahran, nükleer program gibi karmaşık konuların bu müzakerelerden ayrı tutulmasını istiyor.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, yanıtların arabulucu Pakistan aracılığıyla gönderildiğini duyurdu.

Buna göre Tahran'ın önerisi, savaşın tüm cephelerde derhal sona erdirilmesini, ABD deniz ablukasının durdurulmasını ve İran'a yönelik daha fazla saldırı yapılmayacağına dair garantiler gibi maddeler içeriyor.

İran'ın yanıtı içinse Donald Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İran'ın sözde 'Temsilcilerinden' gelen yanıtı az önce okudum. Beğenmedim - kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Amerikalı haber kuruluşu Axios, Trump yönetiminin 14 maddelik resmi yazısının, İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerini askıya alması, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişin yeniden sağlanması gibi maddeler içerdiğini bildirmişti.

Axios'a bu haber için konuşan iki ABD yetkilisi dahil dört kaynak, belirtilen şartların çoğunun nihai bir anlaşmaya varılmasına bağlı olacağını da ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 10 Mayıs'ta yaptığı X paylaşımında teklife doğrudan atıfta bulunmasa da "Düşmanın önünde asla başımızı eğmeyeceğiz ve diyalog veya müzakereden bahsedilmesi teslimiyet veya geri çekilme anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

Nisan ayı başında ilan edilen ateşkes yaşanan çatışmalara karşın büyük ölçüde işlerliğini sürdürdü.

Mayıs ayının ilk haftasında Trump, savaşın "çabuk biteceği" iddiasını tekrarladı.

Ardından 6 Mayıs'ta İran'ın bir anlaşmaya yanaşmaması durumunda bombardımanla tehdit etti.

İran yönetimi ise tehditlere karşılık uyarı mesajları vermeye devam ediyor.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise savaşın sona ermesi için İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun "ortadan kaldırılması" gerektiğini savundu.

Trump daha önce, İran'daki ilk ABD-İsrail operasyonu olan Destansı Öfke Operasyonu'nun "İran'ın üzerinde anlaşılanları vermeyi kabul etmesi şartıyla" sona ereceğini söylemişti.

Bu açıklamadan önce, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio operasyonun sona erdiğini ve hedeflerine ulaşıldığını söylemişti.