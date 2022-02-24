Dışişleri’nden Ukrayna’daki KKTC Vatandaşları’na çağrı: “Güvenliğiniz için tedbir alın”

Dışişleri Bakanlığı Ukrayna’da bulunan KKTC Vatandaşları için duyuru yaptı, güvenlikleri için tedbir almalarını tavsiye etti.

Ukrayna hava sahasının halen kapalı olmasından dolayı, ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanmaya çalışılacağı da belirtilirken, acil durumlar için ulaşılabilecek numaralar da verildi.

Dışişleri’nin duyurusu şöyle:

“Ukrayna’da Bulunan Vatandaşlarımız için duyuru

Bölgedeki gerginliğin artması nedeniyle, Ukrayna’da kalıcı ve/veya geçici olarak ikamet eden vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları tavsiye edilmektedir. Ukrayna hava sahasının halen kapalı olmasından dolayı, ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanmaya çalışılacaktır.

Acil durumlarda 05338514006 numaralı telefona veya KKTC Budapeşte Temsilciliğimize ( +3613010183) ulaşılması mümkündür.

Tüm halkımıza önemle duyurulur.”