Dış Basın: Erdoğan konuştukça TL çakılıyor

Türk Lirası'nda (TL) yaşanan değer kaybı dünya basınının da gündeminde. Financial Times gazetesi ve Reuters ajansı, Türkiye'deki son ekonomik gelişmelere geniş yer ayırdı.

Finans dünyasının yakından takip ettiği İngiliz gazetesi Financial Times, Türk Lirası'nın bugün yaşadığı rekor değer kaybını Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı konuşmaya bağladı. Haberde, Erdoğan'ın konuşmasında 'Türkiye'ye boyun eğdirme amaçlı karanlık bir küresel komplo resmi çizmesi' ve son faiz indirimini övmesi sonrasında TL'nin Amerikan doları karşısında yaklaşık yüzde 3 oranında değer kaybettiği belirtildi.

FT: Erdoğan konuşunca rekor düşüş geldi

Gazetenin küresel piyasaları takip ettiği canlı blog sayfasında yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Lirası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önceki faiz indirimini övmesinin ve ülkesinin 'ekonomik bir kurtuluş savaşı' verdiğini ilan etmesinin ardından salı sabahı rekor seviyede yeni bir dibi gördü. Bu yıl dolara karşı yüzde 30'dan fazla değer kaybeden TL, Cumhurbaşkanı'nın ülkenin ekonomisine dair vizyonunu hırçın bir konuşmayla açıklamasının ardından üst üste 11'inci gün kayba uğradı."

"Yüksek faiz oranlarına daima karşı olduğu bilinen Erdoğan, pazartesi akşamı yaptığı konuşmada, ekonomistlerin zaten yıllık yüzde 20 oranında olan enflasyonu artıracağı ve para birimini daha da istikrarsızlaştıracağı konusunda uyarıda bulunmasına rağmen, TC Merkez Bankası'nın faiz oranlarını üçüncü kez üst üste indirmesinden memnun olduğunu ilan etti. Türkiye'ye boyun eğdirme amaçlı karanlık bir küresel komplo resmi çizen Türkiye Cumhurbaşkanı, ulusunun faiz artışı çağrısında bulunan ekonomistlere, fırsatçılara ve küresel para cambazlarına teslim olmayacağını söyledi."

Reuters: Açık ara en kötü performansı sergileyen para birimi

Reuters ajansı da ilgili analizinde, TL'nin değer kaybını Erdoğan'ın konuşmasına bağladı. Haberde, "Türk Lirası, Erdoğan'ın sert faiz indirimini savunmasının ve yaygın eleştirilere rağmen 'ekonomik kurtuluş savaşını' kazanacağına yemin etmesinin ardından, 11 günde 11'inci rekor dibi gördü" denildi. 'Erdoğan'ın Merkez Bankası'na saldırgan bir faiz indirimi için baskı uyguladığı' yorumu yapılan haberde, Türk Lirası'nın bu sene gelişmekte olan piyasalarda 'açık ara en kötü performansı sergileyen para birimi' olduğu belirtildi; analistlerin bu durumu, faizlerin 'kayıtsızca ve erken' indirilmesine bağladığı aktarıldı.

Ajansa konuşan analistler, faiz oranlarının yıllık enflasyonun altında tutulması, düşük negatif reel getiriler ve dünya çapındaki neredeyse tüm merkez bankalarının faizleri yükseltmeye başlaması gibi unsurlar göz önünde bulundurulduğuna, izlenen politikayı 'tehlikeli bir hata' olarak niteledi. Ajans, "Analistler, bir yandan TC Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın da dahil olduğu bir kabine değişikliğine dair spekülasyonların yapılırken, yakın zamanda acil faiz artırımlarına ihtiyaç duyulacağını söylüyor" ifadelerini kullandı.