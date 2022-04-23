Direksiyon hakimiyetini kaybetti, yayalara çarptı, 3 yaralı

Girne'de direksiyon hakimiyetini yitiren şoför kaldırıma çıkıp, yayalara çarptıktan sonra ağaca vurduktan sonra durdu. Olayda şoför dahil toplam 3 kişi yaralandı.

Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Bugün saat 18.00 sıralarında Girne'de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, Cumhur Doğruyol (E-58), yönetimindeki SR 008 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından kaldırma çıkarak kaldırım üzerine yaya olarak yürümekte olan Tamer Emir (E-54), Nedret Kalyoncu Emir (K-58) ve kimliği meçhul erkek bir şahsa çarptıktan sonra kaldırım üzerinde bulunan ağaca çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Cumhur Doğruyol ile yaya Tamer Emir ve Nedret Kalyoncu Emir, Girne Dr Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı. Tamer Emir daha sonra Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada aracın çarptığı kimliği meçhul şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı."