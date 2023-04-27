Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Takla attı
Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde, sabah meydana gelen kazada 24 yaşındaki Aysa Apaydınlı yaralandı.
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Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde, saat 09:00 sıralarında, 24 yaşındaki Aysa Apaydınlı, yönetimindeki NG 917 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Serhatköy üst geçidini geçtikten sonra sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolunda solundan çıkıp palmiye ağacına çarpıp takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Aysa Apaydınlı kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
Soruşturma devam ediyor.
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