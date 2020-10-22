Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı

Adaçay -Yeniereköy anayolu üzerinde, bugün saat 18.00 sıralarında, Kerim Çoban (E-47), yönetimindeki HL 379 plakalı araç ile Erenköy istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Kerim Çoban ile araçta yolcu olarak bulunan Yeter Çoban (K-43) ve Hatice Acarca (K-55) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hatice Acarca kalça ve kaburga kemiklerinde kırık teshisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Fotoğraf: BRT